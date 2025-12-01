Concert Bach, Beethoven Et Brahms Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt

Concert Bach, Beethoven Et Brahms

Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Début : 2025-12-22 17:30:00

fin : 2025-12-23

2025-12-22 2025-12-23

L’association de Pont ar Gler vous propose 2 concerts par Maiatsky Ionah.

Concert du lundi 22

Bach Prélude et fugue en fa mineur, premier cahier

Beethoven sonate n°30 op.109

Scriabine Sonate-fantaisie nº2 op.19

Brahms Variations Haendel op.24

Concert du mardi 23

Albeniz Evocacion, extrait du premier cahier d’Iberia

Brahms Variations Haendel op.24

Prokofiev Sonate nº6 op.82

Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne

