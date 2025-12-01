Concert Bach, Beethoven Et Brahms Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt
Concert Bach, Beethoven Et Brahms Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt lundi 22 décembre 2025.
Concert Bach, Beethoven Et Brahms
Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Début : 2025-12-22 17:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-22 2025-12-23
L’association de Pont ar Gler vous propose 2 concerts par Maiatsky Ionah.
Concert du lundi 22
Bach Prélude et fugue en fa mineur, premier cahier
Beethoven sonate n°30 op.109
Scriabine Sonate-fantaisie nº2 op.19
Brahms Variations Haendel op.24
Concert du mardi 23
Albeniz Evocacion, extrait du premier cahier d’Iberia
Brahms Variations Haendel op.24
Prokofiev Sonate nº6 op.82
Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .
Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38
