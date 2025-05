Concert – Bach & Cie – Cappella Britannica – Eglise Notre-Dame-des-Lumières Nantes, 7 juin 2025 18:00, Nantes.

Gratuit : non Tout public

Musique vocale par des amateurs de très bons niveaux, principalement a cappella, quelques pièces avec orgue. Bach & Cie.

Eglise Notre-Dame-des-Lumières Nantes 44021