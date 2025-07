Concert Bach en Duo place Carnot Fouras

Concert Bach en Duo place Carnot Fouras dimanche 10 août 2025.

Concert Bach en Duo

place Carnot église Sainte Gaudence Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Un moment d’exception autour de Bach et de Mozart !

Un concert à l’église de Fouras accessible à tous et toutes !

place Carnot église Sainte Gaudence Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 18 17 34 atelierdesondines@gmail.com

English : Concert: Bach en Duo

An exceptional moment around Bach and Mozart !

A concert at Fouras church open to all !

German : Konzert: Bach en Duo

Ein außergewöhnlicher Moment rund um Bach und Mozart !

Ein Konzert in der Kirche von Fouras, das für alle zugänglich ist !

Italiano : Bach en Duo

Un concerto eccezionale di Bach e Mozart!

Un concerto nella chiesa di Fouras accessibile a tutti!

Espanol : Bach en Duo

Un concierto excepcional de Bach y Mozart

¡Un concierto en la iglesia de Fouras accesible a todos!

