concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés Eglise Saint Jean Baptiste Châtellerault
concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés Eglise Saint Jean Baptiste Châtellerault lundi 6 octobre 2025.
concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés
Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-06
Pendant 9 jours, de nombreux événements vont
permettre la découverte ou la redécouverte de la
richesse de l’exceptionnel patrimoine architectural
de la Vienne. Pour porter ce projet ambitieux, une
association d’intérêt général (Loi 1901) a été créée.
L’association a pour mission d’organiser le festival,
de soutenir la création artistique et d’inscrire
durablement cette initiative dans le paysage culturel
www.artssacres.fr .
Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés
German : concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés
Italiano :
Espanol : concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés
L’événement concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés Châtellerault a été mis à jour le 2025-08-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne