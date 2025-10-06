concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés Eglise Saint Jean Baptiste Châtellerault

Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault Vienne

Pendant 9 jours, de nombreux événements vont

permettre la découverte ou la redécouverte de la

richesse de l’exceptionnel patrimoine architectural

de la Vienne. Pour porter ce projet ambitieux, une

association d’intérêt général (Loi 1901) a été créée.

L’association a pour mission d’organiser le festival,

de soutenir la création artistique et d’inscrire

durablement cette initiative dans le paysage culturel

www.artssacres.fr .

