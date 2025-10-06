concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés Eglise Saint Jean Baptiste Châtellerault

concert Bach en Duo par l'orchestre Josquin des Prés

concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés Eglise Saint Jean Baptiste Châtellerault lundi 6 octobre 2025.

concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés

Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06

Date(s) :
2025-10-06

Pendant 9 jours, de nombreux événements vont
permettre la découverte ou la redécouverte de la
richesse de l’exceptionnel patrimoine architectural
de la Vienne. Pour porter ce projet ambitieux, une
association d’intérêt général (Loi 1901) a été créée.
L’association a pour mission d’organiser le festival,
de soutenir la création artistique et d’inscrire
durablement cette initiative dans le paysage culturel
www.artssacres.fr   .

Eglise Saint Jean Baptiste 117 boulevard blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

English : concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés

German : concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés

Italiano :

Espanol : concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés

L’événement concert Bach en Duo par l’orchestre Josquin des Prés Châtellerault a été mis à jour le 2025-08-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne