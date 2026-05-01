Concert Bach et l’Italie Chaumont
Concert Bach et l’Italie Chaumont dimanche 24 mai 2026.
Chaumont
Concert Bach et l’Italie
Eglise Notre-Dame du rosaire Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
L’ensemble vocal Montéclair vous donne rendez-vous pour un concert Bach et l’Italie. .
Eglise Notre-Dame du rosaire Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 65 55 12 90
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English :
L’événement Concert Bach et l’Italie Chaumont a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Chaumont
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