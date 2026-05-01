Chaumont

Concert Bach et l’Italie

Eglise Notre-Dame du rosaire Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

L’ensemble vocal Montéclair vous donne rendez-vous pour un concert Bach et l’Italie. .

Eglise Notre-Dame du rosaire Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 65 55 12 90

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English :

L’événement Concert Bach et l’Italie Chaumont a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Chaumont