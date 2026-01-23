Concert Bach Mirror Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Concert Bach Mirror

Jeudi 5 février 2026 à partir de 20h. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Le génial et éclectique Thomas Enhco, accompagné de Vassilena Serafimova, virtuose du marimba, vous propose un voyage inspiré par les inépuisables chefs-d’œuvre de Bach.

Bach Mirror passé et présent, classique et jazz, piano et marimba se reflètent dans un miroir en forme de dialogue stimulant et poétique entre deux musiciens virtuoses, amis de longue date. Le fameux prélude en do majeur du Clavier bien tempéré n’est plus joué à 8 temps mais à 7, la rondeur des solos de marimba enveloppe le piano préparé dans un jeu de reflets où émulation rime avec émotion. La musique de Bach est intemporelle, universelle comme notre besoin de vibrer et de nous évader. .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The brilliant and eclectic Thomas Enhco, accompanied by marimba virtuoso Vassilena Serafimova, takes you on a journey inspired by Bach’s inexhaustible masterpieces.

