CONCERT BACH MIRROR Place Saint Julien Torreilles

CONCERT BACH MIRROR Place Saint Julien Torreilles dimanche 14 décembre 2025.

CONCERT BACH MIRROR

Place Saint Julien Eglise St Julien et Ste Basilisse Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14 19:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Laissez-vous emporter par un tourbillon sonore où chaque pièce de Bach révèle une couleur inattendue !

Un concert unique par l’exceptionnel duo formé par Vassilena Serafimova (marimba) et Thomas Enhco (piano).

.

Place Saint Julien Eglise St Julien et Ste Basilisse Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

Let yourself be carried away by a whirlwind of sound, where each Bach piece reveals an unexpected color!

A unique concert by the exceptional duo of Vassilena Serafimova (marimba) and Thomas Enhco (piano).

German :

Lassen Sie sich von einem Klangwirbel mitreißen, in dem jedes Stück von Bach eine unerwartete Farbe enthüllt!

Ein einzigartiges Konzert des außergewöhnlichen Duos Vassilena Serafimova (Marimba) und Thomas Enhco (Klavier).

Italiano :

Lasciatevi trasportare da un turbinio di suoni in cui ogni brano di Bach rivela un colore inaspettato!

Un concerto unico del duo eccezionale composto da Vassilena Serafimova (marimba) e Thomas Enhco (pianoforte).

Espanol :

¡Déjese llevar por un torbellino sonoro en el que cada pieza de Bach revela un color inesperado!

Un concierto único a cargo del excepcional dúo formado por Vassilena Serafimova (marimba) y Thomas Enhco (piano).

L’événement CONCERT BACH MIRROR Torreilles a été mis à jour le 2025-10-20 par BIT DE TORREILLES