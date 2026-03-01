Concert Bach n’Jazz Temple protestant Saintes
Concert Bach n’Jazz Temple protestant Saintes vendredi 20 mars 2026.
Concert Bach n’Jazz
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Quand Bach rencontre la jazz… Concert orgue, piano, luth et guitare électrique proposé par Cédric Burgelin, Antonio Caci et Dominique Marteau.
.
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bach meets jazz… Organ, piano, lute and electric guitar concert by Cédric Burgelin, Antonio Caci and Dominique Marteau.
L’événement Concert Bach n’Jazz Saintes a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge