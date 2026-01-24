Concert Bach/Schumann/Beethoven

Samedi 24 janvier 2026 de 20h à 21h30.

Dimanche 25 janvier 2026 de 15h à 16h30. 748 route de Maillane Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

L’Association Art et Musique à portée de mains vous accueille au Théâtre de la Roubine !

A cette occasion, Johann-Sébation Bach, Robert Schumann et Ludwig van Beethoven seront les compositeurs à l’honneur, Éva Viegas et Andréa Corazziari les pianistes invités de ces deux évènements musicaux ! .

748 route de Maillane Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 94 11 71 artmusiquefamille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Art et Musique à portée de mains welcomes you to the Théâtre de la Roubine!

L’événement Concert Bach/Schumann/Beethoven Tarascon a été mis à jour le 2026-01-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)