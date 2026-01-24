Concert Bach/Schumann/Beethoven Tarascon
Samedi 24 janvier 2026 de 20h à 21h30.
Dimanche 25 janvier 2026 de 15h à 16h30. 748 route de Maillane Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
L’Association Art et Musique à portée de mains vous accueille au Théâtre de la Roubine !
A cette occasion, Johann-Sébation Bach, Robert Schumann et Ludwig van Beethoven seront les compositeurs à l’honneur, Éva Viegas et Andréa Corazziari les pianistes invités de ces deux évènements musicaux ! .
748 route de Maillane Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 94 11 71 artmusiquefamille@gmail.com
English :
The Association Art et Musique à portée de mains welcomes you to the Théâtre de la Roubine!
