Concert Bach Sei solo III pour Noël Chapelle des Oblats Eglise de la mission Aix-en-Provence

Concert Bach Sei solo III pour Noël

Dimanche 23 novembre 2025 de 16h à 17h40. Chapelle des Oblats Eglise de la mission 60 cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 17:40:00

2025-11-23

J.S. Bach, Sonate en sol mineur, BWV 1001, Chaconne BWV 1004, avec les chorals cachés, chantés par quatuor vocale.

Dévoiler une musique dissimulée dans les Sonates et Partitas pour violon seul de Johann Sebastian Bach

Géraldine JEANNOT soprano

Maximin MARCHAND contre-ténor

François ISSEREL-SAVARY ténor

Johan RIPHAGEN basse

Radboud OOMENS violon



Production Le chœur du Luberon



Pourquoi cinq personnes pour interpréter les Sonates et Partitas?

Parce qu’une musicologue allemande a découvert que ces pièces pour violon seul gageure et crainte respectueuse de tout violoniste qui se respecte renferment une musique dissimulée aux oreilles non averties. Il faut donc bien un violoniste accompagné par quatre chanteurs chevronnés pour révéler ce qui n’est pas écrit, entendre ce qui est caché.

Et parce qu’on est pas trop de cinq pour révéler l’impalpable. .

Chapelle des Oblats Eglise de la mission 60 cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bachseisolo@gmail.com

English :

J.S. Bach, Sonata in G minor, BWV 1001, Chaconne BWV 1004, with hidden chorales, sung by vocal quartet.

German :

J.S. Bach, Sonate in g-Moll, BWV 1001, Chaconne BWV 1004, mit den versteckten Chorälen, gesungen von einem Vokalquartett.

Italiano :

J.S. Bach, Sonata in sol minore, BWV 1001, Ciaccona BWV 1004, con corali nascosti, cantati da quartetto vocale.

Espanol :

J.S. Bach, Sonata en sol menor, BWV 1001, Chacona BWV 1004, con corales ocultas, cantada por cuarteto vocal.

L’événement Concert Bach Sei solo III pour Noël Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence