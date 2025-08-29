Concert Bachar Mar-Khalifé La Passerelle Saint-Brieuc
Concert Bachar Mar-Khalifé La Passerelle Saint-Brieuc vendredi 27 février 2026.
Concert Bachar Mar-Khalifé
La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
2026-02-27
Le chant des silences
Né à Beyrouth en 1983, Bachar Mar-Khalifé a passé les premières années de sa vie au coeur du chaos libanais. Ses compositions, ardemment habitées, traversent la guerre, la mélancolie, mais aussi l’espoir et la beauté. Seul au piano, il livre avec Postludes un manifeste intime capable de rassembler l’Orient et l’Occident, Chopin, Christophe et Nirvana, traçant un sillon profond, fragile et nécessaire. .
La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
