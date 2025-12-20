Concert I a Bird Méobecq
Concert I a Bird Méobecq samedi 11 avril 2026.
Concert I a Bird
35 route de Buzançais Méobecq Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le Brenne Bar accueil le groupe I a Bird (tio folk).
I, a bird, c’est la lueur d’une musique folk étasunienne qui a traversé les âges et nous berce par son chant intemporel. Le trio se repose sur cet héritage et y apporte ses influences contemporaines pour nous confier à sa manière des récits entrainants, bouleversants, humains. Chloé Boureux violon voix, Alix Beucher guitare voix, Antoine Polin banjos bones voix.
Petite restauration sur réservation. .
35 route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 43 14 brennebar@gmail.com
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English :
Le Brenne Bar welcomes Ko Ma, Power Trio from Tours.
Alternative / Punk / Rock / Noise
L’événement Concert I a Bird Méobecq a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne