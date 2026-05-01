Concert BAD TICKET, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay
Concert BAD TICKET, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay jeudi 21 mai 2026.
Santenay
Concert BAD TICKET, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad
Domaine Evenstad 1 Place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Place au rockn’roll sur la terrasse du Domaine Evenstad avec le groupe BAD TICKET !
Rendez-vous pour le premier afterwork de la saison le Jeudi 21 Mai à partir de 18h30, à Santenay.
L’entrée est libre et si vous le souhaitez, des planches à partager seront disponibles, ainsi que des vins au verre ou à la bouteille.
Vous pouvez dès maintenant réserver une table au 0379350035 hospitality@domaineevenstad.fr
Jeudi 21.05 à partir de 18h30
Domaine Evenstad, 1 place du Jet d’Eau à Santenay .
Domaine Evenstad 1 Place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté hospitality@domaineevenstad.fr
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English : Concert BAD TICKET, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad
L’événement Concert BAD TICKET, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Santenay a été mis à jour le 2026-05-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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