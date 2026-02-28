Concert Badass Brass Band Le Grand Huit Rennes
Concert Badass Brass Band Le Grand Huit Rennes Dimanche 8 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Fanfare de rennaises cuivrées et pailletées, le Badass Brass Band met à l’honneur un répertoire entièrement féminin pour ambiancer avec énergie et malice le dancefloor ! De la valse au twerk, venez vous trémousser sur leurs meilleurs tubes !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-08T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-08T18:30:00.000+01:00
https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/
Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine