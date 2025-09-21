Concert Bagad Men Braz Varennes-sur-Loire

Concert Bagad Men Braz Varennes-sur-Loire dimanche 21 septembre 2025.

Concert Bagad Men Braz

Rue des Baraudieres Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

À l’invitation de l’Association des Amis de l’Orgue de Varennes-sur-Loire, le groupe Bagad Men Glaz de Trélazé vous propose un voyage au cœur des traditions musicales.

Bombardes, cornemuses et percussions résonneront dans une ambiance festive et authentique, faisant vibrer le public au rythme de la culture celtique. Ce moment unique est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine musical breton, porté par la passion et l’énergie communicative des musiciens du Bagad.

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 15h. .

Rue des Baraudieres Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

At the invitation of the Association des Amis de l?Orgue de Varennes-sur-Loire, the Bagad Men Glaz group from Trélazé takes you on a journey through musical traditions.

German :

Auf Einladung der Association des Amis de l’Orgue de Varennes-sur-Loire lädt die Gruppe Bagad Men Glaz aus Trélazé zu einer Reise in die Welt der musikalischen Traditionen ein.

Italiano :

Su invito dell’Associazione degli Amici dell’Organo di Varennes-sur-Loire, il gruppo Bagad Men Glaz di Trélazé vi accompagna in un viaggio nel cuore delle tradizioni musicali.

Espanol :

Invitado por la Association des Amis de l’Orgue de Varennes-sur-Loire, el grupo Bagad Men Glaz de Trélazé le lleva de viaje al corazón de las tradiciones musicales.

