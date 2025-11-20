Concert Bahia El Bacha – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 20 décembre, 11h00 Entrée libre

Bahia chante en espagnol, français et arabe, mêlant sonorités orientales et argentines. Avec Steven à la guitare flamenca, ils réinventent des chants séfarades et offrent un voyage culturel.

De sa voix douce et claire, Bahia chante ses compositions en espagnol, français et arabe sur des airs mêlant sonorités orientales, argentines et classiques. Elle est accompagnée du musicien Steven à la guitare flamenca.

Ils interprètent également des chants séfarades qu’ils réinventent en modifiant leurs mesures, leurs structures ; enrichis d’improvisations et d’harmonies empruntées au répertoire classique.

À travers des rythmes raffinés, des improvisations et des mélodies envoûtantes, Bahia et Steven vous transportent dans un voyage authentique en perpétuel mouvement où les cultures se fondent en un chant universel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T12:15:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan