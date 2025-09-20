CONCERT Baho
CONCERT Baho samedi 20 septembre 2025.
CONCERT
Avenue du Stade Baho Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Soirée NAATANGUE Enfance et partage….
.
Avenue du Stade Baho 66540 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 20 61
English :
Soirée NAATANGUE Enfance et partage….
German :
NAATANGUE-Abend Kindheit und Teilen….
Italiano :
Serata NAATANGUE per bambini e condivisione….
Espanol :
NAATANGUE Velada para niños y puesta en común….
L’événement CONCERT Baho a été mis à jour le 2025-09-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME