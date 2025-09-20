CONCERT Baho

CONCERT Baho samedi 20 septembre 2025.

Avenue du Stade Baho Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Soirée NAATANGUE Enfance et partage….
Avenue du Stade Baho 66540 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 20 61 

English :

Soirée NAATANGUE Enfance et partage….

German :

NAATANGUE-Abend Kindheit und Teilen….

Italiano :

Serata NAATANGUE per bambini e condivisione….

Espanol :

NAATANGUE Velada para niños y puesta en común….

