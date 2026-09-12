Concert Baie 2 Seine Rue du Général de Gaulle Bréhal
vendredi 19 mars 2027 · Rue du Général de Gaulle · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Concert Baie 2 Seine
Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 21:00:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Duo musical Baie 2 Seine
Richard Lovene, chanteur-guitariste nourri de pop anglo-saxone et Caroline Glory, violoncelliste virtuose issue du classique fusionnent leurs univers pour créer une pop baroque francaise sensible et lumineuse où les mélodies touchent droit au coeur.
Un duo musical intimiste à découvrir ! .
Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr
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English : Concert Baie 2 Seine
L’événement Concert Baie 2 Seine Bréhal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer
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