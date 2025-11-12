Concert Baïkal (Chanson acoustico-éléctro) La Loco Quimperlé

Concert Baïkal (Chanson acoustico-éléctro)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 03:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Baïkal…C’est l’histoire de musiciens échoués sur les rives gelées d’un lac sibérien début mars 2020. Quelques jours avant le grand confinement. Embarqués dans une aventure singulière entremêlant artistes et scientifiques, ils étaient venus écouter le lac et rendre hommage à la beauté et à la diversité du monde.

De cette expédition en Sibérie, un son est né. Le son du lac le plus profond du monde tel qu’il s’est imposé à eux puissant, sauvage et aérien à la fois.

Une esthétique musicale fédératrice, mélange d’Electro, de chanson, saupoudré de sonorités bouriates et russes, le tout associé aux sons réels du lac Baïkal enregistrés avec ferveur dans le cadre de la résidence arts & sciences sur place… .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Baïkal (Chanson acoustico-éléctro) Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS