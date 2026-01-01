CONCERT BAÏLA BARBARA Crêperie bar La Dale en Pente Blain
CONCERT BAÏLA BARBARA Crêperie bar La Dale en Pente Blain vendredi 23 janvier 2026.
CONCERT BAÏLA BARBARA
Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 21:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Musique du Nordeste du Brésil, brassée dans le Sud Vilaine. Une joyeuse alliance de notes puissantes et d’arômes fleuris.
Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 98 51
English :
Music from Nordeste Brazil, brewed in Sud Vilaine. A joyful alliance of powerful notes and flowery aromas.
L’événement CONCERT BAÏLA BARBARA Blain a été mis à jour le 2026-01-17 par Pays Erdre Canal Forêt