CONCERT BAÏLA BARBARA Crêperie bar La Dale en Pente Blain

CONCERT BAÏLA BARBARA

Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Musique du Nordeste du Brésil, brassée dans le Sud Vilaine. Une joyeuse alliance de notes puissantes et d’arômes fleuris.

Music from Nordeste Brazil, brewed in Sud Vilaine. A joyful alliance of powerful notes and flowery aromas.

