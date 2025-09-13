Concert Bal folk avec QUART’QUART Bourbach-le-Haut

Concert Bal folk avec QUART’QUART Bourbach-le-Haut samedi 13 septembre 2025.

Concert Bal folk avec QUART’QUART

5 rue des Rochelles Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13 23:00:00

2025-09-13

Bal folk avec QUART’QUART danses traditionnelles et ambiance joyeuse. Initiation pour débutants.

Un bal folk animé par QUART’QUART danses régionales, ambiance festive et initiation pour débutants. Entre tradition, jazz et rock, venez danser en cercle ou en couple ! .

5 rue des Rochelles Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 19 39 96 bal_folk_blh@yahoo.com

English :

Folk dance with QUART?QUART: traditional dances and a joyful atmosphere. Initiation for beginners.

German :

Folk-Ball mit QUART?QUART: Traditionelle Tänze und fröhliche Stimmung. Einführung für Anfänger.

Italiano :

Danza popolare con QUART?QUART: danze tradizionali e un’atmosfera gioiosa. Iniziazione per principianti.

Espanol :

Danza folclórica con QUART?QUART: danzas tradicionales y ambiente alegre. Iniciación para principiantes.

mis à jour le 2025-08-06