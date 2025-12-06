Concert bal folk tradi par Catalpa Lerné

Concert bal folk tradi par Catalpa

Le Château de Lerne Lerné Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Catalpa est un groupe de musique traditionnelle en Poitou né à Bonneuil-Matours en 2006.

La rencontre de musiciens danseurs amoureux des danses traditionnelles . Vaste programme Poitou , Berry , Bretagne , Vendée et plus encore.

Le Château de Lerne Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Catalpa is a traditional music group from Poitou, born in Bonneuil-Matours in 2006.

A meeting of musicians and dancers who love traditional dances. Extensive program in Poitou, Berry, Brittany, Vendée and more.

German :

Catalpa ist eine traditionelle Musikgruppe aus dem Poitou, die 2006 in Bonneuil-Matours gegründet wurde.

Das Treffen von Musikern und Tänzern, die in traditionelle Tänze verliebt sind. Breites Programm Poitou , Berry , Bretagne , Vendée und mehr.

Italiano :

Catalpa è un gruppo di musica tradizionale del Poitou, nato a Bonneuil-Matours nel 2006.

Un incontro di musicisti e ballerini che amano le danze tradizionali. Un vasto programma di Poitou, Berry, Bretagna, Vandea e molto altro.

Espanol :

Catalpa es un grupo de música tradicional de Poitou, nacido en Bonneuil-Matours en 2006.

Un encuentro de músicos y bailarines amantes de las danzas tradicionales. Un amplio programa de Poitou, Berry, Bretaña, Vendée y mucho más.

