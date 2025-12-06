Concert bal folk tradi par Catalpa Lerné
Concert bal folk tradi par Catalpa Lerné samedi 6 décembre 2025.
Concert bal folk tradi par Catalpa
Le Château de Lerne Lerné Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2025-12-06
2025-12-06
Catalpa est un groupe de musique traditionnelle en Poitou né à Bonneuil-Matours en 2006.
La rencontre de musiciens danseurs amoureux des danses traditionnelles . Vaste programme Poitou , Berry , Bretagne , Vendée et plus encore.
Le Château de Lerne Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Catalpa is a traditional music group from Poitou, born in Bonneuil-Matours in 2006.
A meeting of musicians and dancers who love traditional dances. Extensive program in Poitou, Berry, Brittany, Vendée and more.
German :
Catalpa ist eine traditionelle Musikgruppe aus dem Poitou, die 2006 in Bonneuil-Matours gegründet wurde.
Das Treffen von Musikern und Tänzern, die in traditionelle Tänze verliebt sind. Breites Programm Poitou , Berry , Bretagne , Vendée und mehr.
Italiano :
Catalpa è un gruppo di musica tradizionale del Poitou, nato a Bonneuil-Matours nel 2006.
Un incontro di musicisti e ballerini che amano le danze tradizionali. Un vasto programma di Poitou, Berry, Bretagna, Vandea e molto altro.
Espanol :
Catalpa es un grupo de música tradicional de Poitou, nacido en Bonneuil-Matours en 2006.
Un encuentro de músicos y bailarines amantes de las danzas tradicionales. Un amplio programa de Poitou, Berry, Bretaña, Vendée y mucho más.
