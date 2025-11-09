Concert bal pour les 50 ans du Son Continu La Châtre

Concert bal pour les 50 ans du Son Continu

16 Rue Henri de Latouche La Châtre Indre

Dans le cadre de la Commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand, le Festival des luthiers, né à l’occasion des 100 ans de la disparition de l’écrivaine, Le Son Continu, fête lui aussi un anniversaire.

Ce soir à la MJCS a lieu le concert des 50 ans du Son Continu avec Mange-bal, à l’écoutille. 10 .

16 Rue Henri de Latouche La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 08 23 accueil@mjcs.fr

English :

As part of the commemoration of the 150th anniversary of George Sand’s death, Le Son Continu, the luthiers’ festival created to mark the 100th anniversary of the writer’s death, is also celebrating an anniversary.

German :

Im Rahmen der Gedenkfeier zum 150. Todestag von George Sand feiert auch das anlässlich des 100. Todestags der Schriftstellerin entstandene Geigenbauerfestival Le Son Continu ein Jubiläum.

Italiano :

Nell’ambito della commemorazione del 150° anniversario della morte di George Sand, anche Le Son Continu, il festival dei liutai creato in occasione del 100° anniversario della morte della scrittrice, festeggia un anniversario.

Espanol :

En el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la muerte de George Sand, Le Son Continu, el festival de luthiers creado con motivo del centenario de la muerte de la escritora, también está de aniversario.

