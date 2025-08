Concert, bal traditionnel En Cadéncia Ferme de Villefavard Villefavard

Concert, bal traditionnel En Cadéncia Ferme de Villefavard Villefavard samedi 25 octobre 2025.

Ferme de Villefavard 2 Impasse de la Curé et de l'Église Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Un grand trio, mariant la boha, cornemuse des Landes de Gascogne, le violon et la vielle à roue 3 instruments qui ne se sont peut-être pas rencontrés dans la tradition, mais qui auraient dû ! C’est ce que prouvent à l’envi l’énorme talent de ces trois musiciens, très respectueux des instruments, du répertoire entièrement traditionnel, d’un tempo très propice à la danse, et d’une cadència à toute épreuve. À découvrir absolument ! De 20h à 21h initiation à la danse traditionnelle par Ricet Gallet, CRMTL et à partir de 21h concert bal traditionnel. .

Ferme de Villefavard 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

