Concert-Bal Viglain
Concert-Bal Viglain samedi 14 février 2026.
Concert-Bal
Rue du Cormier Viglain Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
SOirée Concert-Bal avec Decimal et PAMH
Ambiance assurée pour cette soirée spéciale concert-bal.
Au programme
* De 17h à 18h bal des familles Des fourmis dans les pieds par le groupe Décibal. -> Les artistes invitent les enfants et leurs parents à découvrir la danse traditionnelle. Une expérience intergénérationnelle qui ne laisse pas indifférent.
* À 20h30 bal folk avec PAMH, groupe familial de Bellegarde et Décibal (qui sillonne la France depuis plus de 15 ans) pour partager un moment convivial autour de leurs musiques trad du Berry et ainsi transmettre le plaisir de danser à toutes les générations.
Buvette et petite restauration sur place.
– Organisé par l’association Trad’aMuse – 12 .
Rue du Cormier Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 06 30 28 tradamuse45@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
SOirée Concert-Bal with Decimal and PAMH
