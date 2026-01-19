Concert-Bal Viglain

Concert-Bal

Rue du Cormier Viglain Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

SOirée Concert-Bal avec Decimal et PAMH

Ambiance assurée pour cette soirée spéciale concert-bal.

Au programme

* De 17h à 18h bal des familles Des fourmis dans les pieds par le groupe Décibal. -> Les artistes invitent les enfants et leurs parents à découvrir la danse traditionnelle. Une expérience intergénérationnelle qui ne laisse pas indifférent.

* À 20h30 bal folk avec PAMH, groupe familial de Bellegarde et Décibal (qui sillonne la France depuis plus de 15 ans) pour partager un moment convivial autour de leurs musiques trad du Berry et ainsi transmettre le plaisir de danser à toutes les générations.

Buvette et petite restauration sur place.

– Organisé par l’association Trad’aMuse – 12 .

Rue du Cormier Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 06 30 28 tradamuse45@gmail.com

English :

SOirée Concert-Bal with Decimal and PAMH

