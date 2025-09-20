Concert : balade au musée en musique Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

Concert : balade au musée en musique Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Durée 45 min.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)découvrir gratuitement le musée Michel Ciry, une déambulation libre en musique grâce aux élèves de piano de l’école de Musique Francis Poulenc d’Offranville

Au programme : Satie, Chopin …

Gratuit, sans réservation

Musée Michel Ciry 6 bis rue MArguerite Rolle, 76119 Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie 02 32 90 01 52 https://www.museemichelciry.com/ https://www.instagram.com/musee_michel_ciry/ Peintre, graveur, dessinateur, écrivain et compositeur, Michel Ciry (1919-2018) a créé un musée juste avant sa mort, dans son village d’adoption depuis 1964, Varengeville-sur-Mer. Ses toiles aux dimensions souvent considérables sont ainsi mises en valeur dans un espace contemporain, ouvert sur le jardin, incitant presque au recueillement comme en témoignent certains visiteurs.

Peintre de la spiritualité, de la lumière et de la couleur, il a également peint de nombreux paysages au grès de ses voyages et s’est intéressé à divers sujets de la « commedia dell’arte ».

Outre sa collection permanente, le musée propose également plusieurs expositions temporaires d’artistes invités, des visites commentées, des ateliers ainsi que des concerts en partenariat avec Les Musicales de Normandie et l’Académie Bach. Parking gratuit sur place

