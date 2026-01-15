Concert Balade Celtique Chaingy
Concert Balade Celtique Chaingy samedi 7 février 2026.
Concert Balade Celtique
Polyèdre Chaingy Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07
’École de Musique de Chaingy a le plaisir de vous inviter à un concert exceptionnel intitulé Balade Celtique !
L’École de Musique de Chaingy a le plaisir de vous inviter à un concert exceptionnel intitulé Balade Celtique , le samedi 7 février 2026 à 20h00, au Polyèdre de Chaingy.
À cette occasion, l’Orchestre de l’École de Musique, accompagné de la Fanfare et du Bagad de la 9ᵉ Brigade d’Infanterie de Marine, vous proposera un voyage musical au cœur des terres celtiques. Cornemuses, percussions et cuivres se mêleront pour faire vibrer le public au son de grandes œuvres emblématiques telles que Riverdance ou Highland Cathedral.
Le concert sera placé sous la direction de Fabien Moreau et de l’adjudant-chef François Viaud, pour une soirée riche en émotions et en énergie.
Informations et réservations www.facebook.com/ecolemusiquechaingy 15 .
Polyèdre Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
?École de Musique de Chaingy is pleased to invite you to an exceptional concert entitled Balade Celtique !
L’événement Concert Balade Celtique Chaingy a été mis à jour le 2026-01-15 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE