Concert Balade Celtique Chaingy

L’École de Musique de Chaingy a le plaisir de vous inviter à un concert exceptionnel intitulé Balade Celtique , le samedi 7 février 2026 à 20h00, au Polyèdre de Chaingy.

À cette occasion, l’Orchestre de l’École de Musique, accompagné de la Fanfare et du Bagad de la 9ᵉ Brigade d’Infanterie de Marine, vous proposera un voyage musical au cœur des terres celtiques. Cornemuses, percussions et cuivres se mêleront pour faire vibrer le public au son de grandes œuvres emblématiques telles que Riverdance ou Highland Cathedral.

Le concert sera placé sous la direction de Fabien Moreau et de l’adjudant-chef François Viaud, pour une soirée riche en émotions et en énergie.

Polyèdre Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire

