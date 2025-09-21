Concert-balade et chansons avec Christian LaHache Musée Benoît-De-Puydt Bailleul

Concert-balade et chansons avec Christian LaHache Musée Benoît-De-Puydt Bailleul dimanche 21 septembre 2025.

Concert-balade et chansons avec Christian LaHache Dimanche 21 septembre, 16h00 Musée Benoît-De-Puydt Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Concert ouvert à tous !

À l’occasion de la fin du rallye Cyclo’Musées, vous pouvez aussi rouler à vélo avec le musicien et chanteur Christian LaHache, entre le musée de la Vie Rurale de Steenwerck et le musée Benoît-De-Puydt.

15h15 : Départ du chanteur et des cyclistes du musée de la Vie Rurale

15h45 : Arrivée au musée Benoît-De-Puydt

17h : Retour des cyclistes et du chanteur à Steenwerck pour la 2e partie du concert.

Musée Benoît-De-Puydt 24 Rue du Musée, 59270 Bailleul, France Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328500617 https://www.musee-bailleul.fr Le musée doit son nom à son fondateur qui a légué à la ville les milliers d’objets de sa collection en 1862. Entièrement détruit par les bombardements de la Grande guerre, le musée a été reconstruit dans le goût d’un bel hôtel particulier néo-flamand. Ses collections d’art flamand sauvées du désastre ont été depuis enrichies et forment aujourd’hui un merveilleux cabinet de curiosités grandeur nature où se mêlent peintures de maîtres, sculptures, mobilier d’apparat, céramiques, arts graphiques… témoins des cultures flamande, européenne et asiatique du XVe siècle jusqu’à nos jours.

Connu notamment pour ses délicats cabinets à secrets anversois et italiens, ses peintres régionalistes, ou encore ses “Tableaux fantômes”, le musée recèle nombre de trésors à ne manquer sous aucun prétexte. A25 Lille-Dunkerque, sortie 10 Bailleul, centre ville SNCF Lille-Dunkerque/Calais, gare Bailleul

Visite guidée du musée et de ses collections.

Muzéa