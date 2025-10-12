Concert « Balade Musicale du Classique au Jazz » Vatan

Concert « Balade Musicale du Classique au Jazz » Vatan dimanche 12 octobre 2025.

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-12 15:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dimanche 12 octobre 2025 L’association « Arts au Château de Villechauvon » vous propose un Concert de l’EMC2 Orchestra

Rendez-vous à la salle Polyvalente de Vatan à 15h30.

Entrée Libre. .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire villechauvon@gmail.com

English :

Sunday, October 12, 2025 The « Arts au Château de Villechauvon » association invites you to a concert by the EMC2 Orchestra

German :

Sonntag, 12. Oktober 2025 Der Verein « Arts au Château de Villechauvon » lädt Sie zu einem Konzert des EMC2 Orchestra ein

Italiano :

Domenica 12 ottobre 2025 l’associazione « Arts au Château de Villechauvon » vi invita a un concerto dell’Orchestra EMC2

Espanol :

Domingo 12 de octubre de 2025 La asociación « Arts au Château de Villechauvon » le invita a un concierto de la Orquesta EMC2

