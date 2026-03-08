Concert Balade musicale par Christian Fromentin dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain Ollioules
20 Rue Gambetta Ollioules Var
Tarif : – –
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Concert en déambulation.
Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain 20 Rue Gambetta Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 93 37 30 maisondupatrimoine@metropoletpm.fr
English :
Strolling concert.
