Concert Balade musicale par Christian Fromentin dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain Ollioules

Concert Balade musicale par Christian Fromentin dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain Ollioules samedi 19 septembre 2026.

Concert Balade musicale par Christian Fromentin dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain 20 Rue Gambetta Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Concert en déambulation.
  .

Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain 20 Rue Gambetta Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 93 37 30  maisondupatrimoine@metropoletpm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Strolling concert.

L’événement Concert Balade musicale par Christian Fromentin dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Ollioules a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

Prochains événements à Ollioules