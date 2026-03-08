Concert Balade musicale par Christian Fromentin dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain Ollioules

Concert Balade musicale par Christian Fromentin dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain 20 Rue Gambetta Ollioules Var

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

Concert en déambulation.

English :

Strolling concert.

