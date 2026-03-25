Concert balade Scandinave à la Prade Pradines
Concert balade Scandinave à la Prade Pradines dimanche 12 avril 2026.
Concert balade Scandinave à la Prade
Rue des Escrignols Pradines Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concert proposé par l’ensemble vocal Sodersken accompagné de musiciens autour d’un répertoire inspiré des musiques scandinaves mêlant folk et swing
Concert proposé par l’ensemble vocal Sodersken accompagné de musiciens autour d’un répertoire inspiré des musiques scandinaves mêlant folk et swing. Une immersion musicale dans des ambiances nordiques portée par des voix et instruments variés.
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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie chorale@midiscandinave.fr
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English :
Concert by the Sodersken vocal ensemble accompanied by musicians, featuring a repertoire inspired by Scandinavian folk and swing music
L’événement Concert balade Scandinave à la Prade Pradines a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cahors Vallée du Lot
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