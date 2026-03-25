Concert balade Scandinave à la Prade

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concert proposé par l’ensemble vocal Sodersken accompagné de musiciens autour d’un répertoire inspiré des musiques scandinaves mêlant folk et swing

Concert proposé par l’ensemble vocal Sodersken accompagné de musiciens autour d’un répertoire inspiré des musiques scandinaves mêlant folk et swing. Une immersion musicale dans des ambiances nordiques portée par des voix et instruments variés.

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Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie chorale@midiscandinave.fr

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English :

Concert by the Sodersken vocal ensemble accompanied by musicians, featuring a repertoire inspired by Scandinavian folk and swing music

L’événement Concert balade Scandinave à la Prade Pradines a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cahors Vallée du Lot