Concert Balavoine, ma bataille Beauvais

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 27 – 27 – 72

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Quarante ans après, sa voix résonne encore.

40 ans après la disparition de Daniel Balavoine, BALAVOINE Ma Bataille prendra vie sur la scène du Dôme de Paris Palais des Sports le 22 janvier 2026, avant une grande tournée française dans les Zéniths ou équivalents.

Ce spectacle-hommage unique célèbrera un artiste révolté, visionnaire et indomptable, en faisant renaître l’énergie brute et l’émotion pure de Daniel Balavoine, porté par ses anciens musiciens

– Christian Padovan

– Alain Pewzner

– Sébastien Chouard (fils d’Yves Chouard)

– Sous la direction lumineuse de Jacques Rouveyrollis, son créateur lumière historique

Cet hommage inédit fera revivre la force et l’émotion des chansons de Daniel Balavoine, interprétées par

certaines des plus belles voix de la nouvelle scène française.

“Mon fils, ma bataille”, “L’Aziza”, “Sauver l’amour”, “Le chanteur”…

Autant de titres qui témoignent de sa rage de dire, de dénoncer, d’aimer, des cris d’amour et de révolte, des messages bruts, sincères, inaltérables, sans oublier Starmania.

Il chantait avec rage et passion. Il se battait avec ses mots.

Le spectacle promet un voyage vibrant au cœur d’un répertoire intemporel.

Pour donner vie à cet hommage, un casting exceptionnel réunissant 7 chanteurs et chanteuses de talent

– Aurélien Vivos Gagnant de The Voice 2023

– Nour Gagnante de The Voice 2022

– Roland Karl

– Antoine Wend

– Odem (The Voice 2024)

– Fanny Mandrea

– Florence François

Chacun apportera sa voix unique et son émotion, pour réinterpréter avec justesse et puissance les chansons intemporelles de Daniel Balavoine. 27 .

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

