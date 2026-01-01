Concert Balavoine, ma bataille Rue Pablo Picasso Montluçon
Début : 2026-01-24 20:00:00
BALAVOINE, Ma Bataille est un hommage exceptionnel à l’artiste visionnaire Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition.
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
BALAVOINE, Ma Bataille is an exceptional tribute to the visionary artist Daniel Balavoine, 40 years after his death.
