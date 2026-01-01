Concert Balavoine, ma bataille Rue Pablo Picasso Montluçon

Concert Balavoine, ma bataille Rue Pablo Picasso Montluçon samedi 24 janvier 2026.

Concert Balavoine, ma bataille

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

BALAVOINE, Ma Bataille est un hommage exceptionnel à l’artiste visionnaire Daniel Balavoine, 40 ans après sa disparition.
  .

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40  accueil@centreathanor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BALAVOINE, Ma Bataille is an exceptional tribute to the visionary artist Daniel Balavoine, 40 years after his death.

L’événement Concert Balavoine, ma bataille Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme