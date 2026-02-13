Concert Balkan Paradise Orchestra & Cinq Oreilles Salle Eurythmie Montauban
Concert Balkan Paradise Orchestra & Cinq Oreilles Salle Eurythmie Montauban samedi 21 mars 2026.
Concert Balkan Paradise Orchestra & Cinq Oreilles
Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 22 EUR
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 23:30:00
2026-03-21
Organisé dans le cadre des Journées Olympe de Gouges Partenariat SMAC Le Rio Grande Ville de Montauban
SAMEDI 21 MARS | SALLE EURYTHMIE
4 rue Salvador Allende Montauban Ouverture des portes 20H30
Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19 comptabilite@rio-grande.fr
English : Concert Balkan Paradise Orchestra & Cinq Oreilles
Organized as part of the Olympe de Gouges Days Partnership SMAC Le Rio Grande City of Montauban
SATURDAY, MARCH 21 | EURYTHMIE HALL
4 rue Salvador Allende Montauban Doors open at 8:30 PM
