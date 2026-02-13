Concert Balkan Paradise Orchestra & Cinq Oreilles Salle Eurythmie Montauban

Concert Balkan Paradise Orchestra & Cinq Oreilles

Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Organisé dans le cadre des Journées Olympe de Gouges Partenariat SMAC Le Rio Grande Ville de Montauban

SAMEDI 21 MARS | SALLE EURYTHMIE



4 rue Salvador Allende Montauban Ouverture des portes 20H30

.

Salle Eurythmie 4 rue Salvador Allende Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 19 19 comptabilite@rio-grande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Balkan Paradise Orchestra & Cinq Oreilles

Organized as part of the Olympe de Gouges Days Partnership SMAC Le Rio Grande City of Montauban

SATURDAY, MARCH 21 | EURYTHMIE HALL



4 rue Salvador Allende Montauban Doors open at 8:30 PM

L’événement Concert Balkan Paradise Orchestra & Cinq Oreilles Montauban a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Grand Montauban