Concert Ballade des perdus

13 rue Saint André Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le domaine de la Crapaudine accueille un concert le temps d’une soirée.

Ballade des perdus Texte et viole de gambre Christine Payeux Vidéo Rami Abou Jamous (Gaza 2023).

Apporter un plat salé ou sucré à partager. .

13 rue Saint André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 77 12

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English :

The Domaine de la Crapaudine welcomes this quartet to their home.

L’événement Concert Ballade des perdus Rosnay a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne