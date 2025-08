Concert Ballade Folk World song Haguenau

Concert Ballade Folk World song Haguenau samedi 13 septembre 2025.

Concert Ballade Folk World song

62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Samedi 2025-09-13

Début : Samedi 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13 23:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Couleur Coton revisite de jolies ballades françaises, anglo-saxonnes, blues, folk, jazzy, irlandaises, … en bref, ils vous convient à un voyage musical acoustique dans leur jardin guitare et voix se mêlent dans une expression pure, agrémentées de violon, violoncelle, mandoline, flûte, harmonica…. et vous feront passer un moment agréable et inoubliable.

C’est dans cette simple expression acoustique que Valérie et Jean-Luc Wehinger ont l’habitude de vous accompagner lors de vos célébrations de mariage, baptême, Noces d’Or, funérailles depuis plus de 20 ans.

Restauration et buvette sur place à partir de 19h

Profitez de cette pré-vente à 12€ pour les 60 places assises sous préau !

Sur place 15€ Repli en salle en cas de météo défavorable

Non remboursable placement libre gratuit pour les enfants .

62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

English :

Couleur Coton revisits pretty French, Anglo-Saxon, blues, folk, jazzy, Irish ballads, … in short, they invite you on an acoustic musical journey in their garden: guitar and voice mingle in pure expression, enhanced by violin, cello, mandolin, flute, harmonica…. and will make you spend a pleasant and unforgettable moment.

German :

Couleur Coton revisited schöne französische, angelsächsische, bluesige, folkige, jazzige, irische Balladen … kurz gesagt, sie laden Sie zu einer akustischen musikalischen Reise in ihren Garten ein: Gitarre und Stimme vermischen sich in einem reinen Ausdruck, ergänzt durch Geige, Cello, Mandoline, Flöte, Mundharmonika…. und werden Ihnen einen angenehmen und unvergesslichen Moment bescheren.

Italiano :

I Couleur Coton rivisitano graziose ballate francesi, anglosassoni, blues, folk, jazz, irlandesi… insomma, vi invitano a un viaggio musicale acustico nel loro giardino: chitarra e voce si mescolano in pura espressione, arricchita da violino, violoncello, mandolino, flauto, armonica…. e passerete un momento piacevole e indimenticabile.

Espanol :

Couleur Coton revisitan bonitas baladas francesas, anglosajonas, blues, folk, jazzy, irlandesas… en resumen, le invitan a un viaje musical acústico en su jardín: guitarra y voz se mezclan en pura expresión, realzadas por violín, violonchelo, mandolina, flauta, armónica…. y pasará un momento agradable e inolvidable.

