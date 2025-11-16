Concert Ballade musicale automnale

Salle socio-culturelle de Payrignac Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

organisé par l’Association Renaissance, et interprété par un ensemble de 30 musiciens de l’Union Musicale Gourdonnaise sous la direction d’Emmanuel Van Cappel.

organisé par l’Association Renaissance, et interprété par un ensemble de 30 musiciens de l’Union Musicale Gourdonnaise sous la direction d’Emmanuel Van Cappel. .

Salle socio-culturelle de Payrignac Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 72 75 43 72

English :

organized by the Renaissance Association, and performed by a 30-strong ensemble from the Union Musicale Gourdonnaise under the direction of Emmanuel Van Cappel.

German :

organisiert von der Association Renaissance und aufgeführt von einem 30-köpfigen Ensemble der Union Musicale Gourdonnaise unter der Leitung von Emmanuel Van Cappel.

Italiano :

organizzato dall’Associazione Renaissance ed eseguito da un ensemble di 30 musicisti dell’Union Musicale Gourdonnaise, diretti da Emmanuel Van Cappel.

Espanol :

organizado por la Asociación Renacimiento, e interpretado por un conjunto de 30 músicos de la Union Musicale Gourdonnaise, dirigidos por Emmanuel Van Cappel.

L’événement Concert Ballade musicale automnale Payrignac a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Gourdon