Concert ballades d’ici et d’ailleurs – Eglise Avéron-Bergelle 15 juin 2025 07:00

Gers

Concert ballades d’ici et d’ailleurs Eglise AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Concert de l’ensemble La Clef des Chants « Ballades venues d’ici… et d’ailleurs »

Après le concert pot de l’amitié et collation

Libre participation

Née en 2008, La clef des chants rassemble des passionnés de chants autour d’un répertoire varié. Du rock à la pop, nous explorons tous les styles musicaux. La clef des chants c’est aussi des mises en scènes et des costumes, de la bonne humeur et du partage !

Eglise AVERON-BERGELLE

Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 5 62 08 53 88

English :

Concert by ensemble La Clef des Chants: « Ballades venues d?ici… et d?ailleurs » (Ballads from here… and elsewhere)

After the concert: pot de l?amitié and refreshments

Free participation

Founded in 2008, La clef des chants is a group of singing enthusiasts with a varied repertoire. From rock to pop, we explore all musical styles. La clef des chants is also about staging and costumes, good humor and sharing!

German :

Konzert des Ensembles La Clef des Chants: « Ballades venues d’ici… et d’ailleurs »

Nach dem Konzert: Freundschaftsumtrunk und Imbiss

Freie Teilnahme

Das 2008 gegründete Ensemble La clef des chants vereint leidenschaftliche Sängerinnen und Sänger, die sich auf ein vielfältiges Repertoire konzentrieren. Von Rock bis Pop erkunden wir alle Musikstile. La clef des chants steht auch für Inszenierungen und Kostüme, gute Laune und Austausch!

Italiano :

Concerto dell’ensemble La Clef des Chants: « Ballades venues d’ici… et d’ailleurs » (Ballate di qui… e d’altrove)

Dopo il concerto: bevande e rinfreschi

Partecipazione gratuita

La clef des chants nasce nel 2008 come gruppo di appassionati di canto con un repertorio vario. Dal rock al pop, esploriamo tutti gli stili musicali. La clef des chants è anche messa in scena e costumi, buon umore e condivisione!

Espanol :

Concierto del conjunto La Clef des Chants: « Ballades venues d?ici… et d?ailleurs » (Baladas de aquí… y de allá)

Después del concierto: bebidas y refrescos

Participación gratuita

La clef des chants se formó en 2008 como un grupo de aficionados al canto con un repertorio variado. Del rock al pop, exploramos todos los estilos musicales. La clef des chants es también puesta en escena y vestuario, buen humor y compartir

