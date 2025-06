CONCERT BALLADES ROCK – CRESCENDO Estancarbon 20 juin 2025 19:30

Haute-Garonne

CONCERT BALLADES ROCK CRESCENDO 10 Avenue du Cagire Estancarbon Haute-Garonne

Début : 2025-06-20 19:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Laissez-vous emporter par la voix d’Océane et ses ballades rock envoûtantes !

Repas sur place. .

CRESCENDO 10 Avenue du Cagire

Estancarbon 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 27 74

English :

Let yourself be carried away by Océane’s haunting rock ballads!

German :

Lassen Sie sich von Océanes Stimme und ihren fesselnden Rockballaden mitreißen!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla voce di Océane e dalle sue incantevoli ballate rock!

Espanol :

Déjese llevar por la voz de Océane y sus hechizantes baladas rock

