Concert Ballandone Live La Grande École Le Havre 9 juillet 2025 19:00

Seine-Maritime

Concert Ballandone Live La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 19:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Ballandone en live à La Grande École !

Mercredi 9 juillet, démarre ta soirée en beauté avec un concert live de Ballandone de 19h à 21h dans la cour de La Grande École.

Au programme ambiance chaleureuse, sons envoûtants et un apéro musical qui sent bon l’été !

– Concert gratuit

– Bar et terrasse sur place

– Bonne humeur garantie

Viens chiller, danser ou simplement profiter du moment !

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Concert Ballandone Live

Ballandone live at La Grande École!

On Wednesday July 9, kick off your evening in style with a live concert by Ballandone from 7pm to 9pm in the courtyard of La Grande École.

On the program: a warm atmosphere, bewitching sounds and a musical aperitif that smells of summer!

– Free concert

– Bar and terrace on site

– Good mood guaranteed

Come and chill out, dance or just enjoy the moment!

German :

Ballandone live in La Grande École!

Am Mittwoch, den 9. Juli, kannst du deinen Abend mit einem Live-Konzert von Ballandone von 19.00 bis 21.00 Uhr im Hof von La Grande École beginnen.

Auf dem Programm stehen eine warme Atmosphäre, betörende Klänge und ein musikalischer Aperitif, der nach Sommer riecht!

– Kostenloses Konzert

– Bar und Terrasse vor Ort

– Gute Laune ist garantiert!

Komm chillen, tanze oder genieße einfach den Moment!

Italiano :

Ballandone dal vivo a La Grande École!

Mercoledì 9 luglio, iniziate la vostra serata con un concerto live di Ballandone dalle 19 alle 21 nel cortile de La Grande École.

In programma: un’atmosfera calda, suoni ammalianti e un aperitivo musicale che profuma d’estate!

– Concerto gratuito

– Bar e terrazza sul posto

– Buon umore garantito

Venite a rilassarvi, a ballare o semplicemente a godervi il momento!

Espanol :

¡Ballandone en directo en La Grande École!

El miércoles 9 de julio, disfrute de un concierto en directo de Ballandone de 19:00 a 21:00 en el patio de la Grande École.

En el programa: un ambiente cálido, sonidos hechizantes y un aperitivo musical que huele a verano

– Concierto gratuito

– Bar y terraza in situ

– Buen humor garantizado

Venga a relajarse, a bailar o simplemente a disfrutar del momento

L’événement Concert Ballandone Live Le Havre a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie