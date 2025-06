Concert « Banana Smile » – ZAC du Mont de Magny Gisors 28 juin 2025 20:30

Eure

Concert « Banana Smile » ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Soul / Funk / Rock

Banana Smile c’est du peps en zic, des étincelles en décibels, de la reprise qui défrise, des airs qu’on aime et on en veut encore. Si vous voulez de la soul, du blues, du reggae, du zouk, du rock, du funk et tout ça le même soir, ce que vous pensiez impossible, Banana Smile l’a fait.

Soul / Funk / Rock

Banana Smile c’est du peps en zic, des étincelles en décibels, de la reprise qui défrise, des airs qu’on aime et on en veut encore. Si vous voulez de la soul, du blues, du reggae, du zouk, du rock, du funk et tout ça le même soir, ce que vous pensiez impossible, Banana Smile l’a fait. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert « Banana Smile »

Soul / Funk / Rock

Banana Smile is pep in zic, sparks in decibels, cover tunes we love and want more of. If you want soul, blues, reggae, zouk, rock and funk all on the same night, something you thought impossible, Banana Smile has done it.

German :

Soul / Funk / Rock

Banana Smile steht für Pep in Zic, Funken in Dezibel, Coverversionen, die unter die Haut gehen, Melodien, die man liebt und noch mehr davon will. Wenn Sie Soul, Blues, Reggae, Zouk, Rock, Funk und all das an einem Abend hören wollen, was Sie für unmöglich hielten, dann hat Banana Smile es geschafft.

Italiano :

Soul / Funk / Rock

Banana Smile è tutta una questione di zing, scintille e decibel, con le sue cover da urlo e le sue melodie che amerete e vorrete ancora. Se volete soul, blues, reggae, zouk, rock e funk tutti nella stessa serata, cosa che pensavate impossibile, Banana Smile l’ha fatto.

Espanol :

Soul / Funk / Rock

Banana Smile es todo chispa, chispa y decibelios, con sus versiones y melodías que te encantan y de las que quieres más. Si quieres soul, blues, reggae, zouk, rock y funk en una misma noche, algo que creías imposible, Banana Smile lo ha conseguido.

L’événement Concert « Banana Smile » Gisors a été mis à jour le 2025-06-14 par Vexin Normand Tourisme