Concert Banana Spleen Grange de Corgenay Neuvy
Concert Banana Spleen
Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-11 16:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
BANANA SPLEEN FIDÈLE À CORGENAY
Les BANANA SPLEEN révèleront-ils, à Corgenay, le secret de leur longévité ?
Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
English :
BANANA SPLEEN LOYAL TO CORGENAY
Will BANANA SPLEEN reveal the secret of their longevity in Corgenay?
German :
BANANA SPLEEN BLEIBT CORGENAY TREU
Werden die BANANA SPLEEN in Corgenay das Geheimnis ihrer Langlebigkeit lüften?
Italiano :
BANANA SPLEEN FEDELE A CORGENAY
I BANANA SPLEEN riveleranno il segreto della loro longevità a Corgenay?
Espanol :
BANANA SPLEEN FIEL A CORGENAY
¿Revelará BANANA SPLEEN el secreto de su longevidad en Corgenay?
