Concert Banana Spleen Grange de Corgenay Neuvy

Concert Banana Spleen

Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-11 16:00:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

BANANA SPLEEN FIDÈLE À CORGENAY

Les BANANA SPLEEN révèleront-ils, à Corgenay, le secret de leur longévité ?

Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

English :

BANANA SPLEEN LOYAL TO CORGENAY

Will BANANA SPLEEN reveal the secret of their longevity in Corgenay?

German :

BANANA SPLEEN BLEIBT CORGENAY TREU

Werden die BANANA SPLEEN in Corgenay das Geheimnis ihrer Langlebigkeit lüften?

Italiano :

BANANA SPLEEN FEDELE A CORGENAY

I BANANA SPLEEN riveleranno il segreto della loro longevità a Corgenay?

Espanol :

BANANA SPLEEN FIEL A CORGENAY

¿Revelará BANANA SPLEEN el secreto de su longevidad en Corgenay?

