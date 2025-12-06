Concert Banane métalik au Thy’roir le Thy’roir Ploërmel
Concert Banane métalik au Thy’roir
le Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Début : 2025-12-06 21:00:00
Un concert 100% punk, rock et gore’n’roll avec Banane métalik ! Dès 21h. .
le Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21
