Concert Bandes originales Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 4 avril 2026.
L’Ecole de Musique Charles Boquet est fière de vous présenter son concert Bande Originale les talentueux chanteurs vous interpréteront leurs chansons préférées issues de films cultes !
Concert par les élèves de la classe de chant de Sylvie Bichebois
Rendez-vous au centre culturel Pablo Picasso à Blénod le 4 avril à 20h
Entrée libreTout public
Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 59 93 21 secretariat.emcb@gmail.com
English :
The Charles Boquet School of Music is proud to present its Original Soundtrack concert: talented singers perform their favorite songs from cult films!
Concert by students in Sylvie Bichebois’ singing class
Rendezvous at the Pablo Picasso cultural center in Blénod on April 4 at 8pm
Free admission
