Concert Bandes originales Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Concert Bandes originales

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Ecole de Musique Charles Boquet est fière de vous présenter son concert Bande Originale les talentueux chanteurs vous interpréteront leurs chansons préférées issues de films cultes !

Concert par les élèves de la classe de chant de Sylvie Bichebois

Rendez-vous au centre culturel Pablo Picasso à Blénod le 4 avril à 20h

Entrée libreTout public

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 59 93 21 secretariat.emcb@gmail.com

English :

The Charles Boquet School of Music is proud to present its Original Soundtrack concert: talented singers perform their favorite songs from cult films!

Concert by students in Sylvie Bichebois’ singing class

Rendezvous at the Pablo Picasso cultural center in Blénod on April 4 at 8pm

Free admission

