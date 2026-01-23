Concert Bandit Bandit La Rive Mont Roland Dole

Concert Bandit Bandit

La Rive Mont Roland 23 rue Mont Roland Dole Jura

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Partenariat Conservatoire de musique du Grand Dole Moulin de Brainans

Bandit Bandit, le duo le plus sulfureux du rock français revient avec un deuxième album puissant Cavalcades Ce que la nuit ne dit pas. Entre riffs nerveux, poésie intime et tensions électriques, le concert de Maëva et Hugo est à la croisée du stoner rock, de la chanson française et des émotions à vif. Bandit Bandit, c’est l’alchimie brute de deux artistes liés par l’amour, le feu et la musique.

En première partie de concert, le public pourra découvrir le fruit d’une semaine de création collective intense menée par les artistes avec les élèves du département Musiques Actuelles du Conservatoire de Dole. .

La Rive Mont Roland 23 rue Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

