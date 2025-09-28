Concert Bankal Trio La Chapelle-Neuve
Concert Bankal Trio La Chapelle-Neuve dimanche 28 septembre 2025.
Concert Bankal Trio
Chapelle de Locmaria La Chapelle-Neuve Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
L’association « Lien » vous invite au voyage dans la péninsule des Balkans avec le groupe Bankal Trio. Rendez-vous le 28 septembre à 16h à la chapelle Locmaria à La Chapelle-Neuve.
Entrée Libre Participation au chapeau .
Chapelle de Locmaria La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 7 68 91 20 99
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Bankal Trio La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2025-09-18 par OT BAUD Communauté