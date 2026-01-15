Concert Bar-sur-Aube
Concert Bar-sur-Aube dimanche 8 février 2026.
Concert
Espace Davot Bar-sur-Aube Aube
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
L’orchestre de l’harmonie Bar-sur-Aube et l’ensemble Allegretto du conservatoire de musique Bar-sur-Aube interprètera des musiques de films de Hans Zimmer à Adèle.
Entrée libre. .
Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 16 40 ecoledemusique@barsuraube.fr
