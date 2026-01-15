Concert Bar-sur-Aube

Concert

Concert Bar-sur-Aube dimanche 8 février 2026.

Concert

Espace Davot Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

L’orchestre de l’harmonie Bar-sur-Aube et l’ensemble Allegretto du conservatoire de musique Bar-sur-Aube interprètera des musiques de films de Hans Zimmer à Adèle.

Entrée libre.   .

Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 16 40  ecoledemusique@barsuraube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne