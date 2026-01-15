Concert

Espace Davot Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

L’orchestre de l’harmonie Bar-sur-Aube et l’ensemble Allegretto du conservatoire de musique Bar-sur-Aube interprètera des musiques de films de Hans Zimmer à Adèle.

Entrée libre. .

Espace Davot Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 16 40 ecoledemusique@barsuraube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne