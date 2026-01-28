Concert Barbara et Moustaki salle omnisports Sireuil
Concert Barbara et Moustaki salle omnisports Sireuil samedi 28 février 2026.
Concert Barbara et Moustaki
salle omnisports Place des Sports Sireuil Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Le comité des fêtes vous propose un concert qui revisite les classiques de Barbara et Moustaki, en hommage à leur histoire commune.
salle omnisports Place des Sports Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 90 43 95 cdfsireuil@gmail.com
English :
The Comité des fêtes presents a concert revisiting classics by Barbara and Moustaki, in tribute to their shared history.
L’événement Concert Barbara et Moustaki Sireuil a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême