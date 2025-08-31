Concert Barbara ma plus belle histoire ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges
Concert Barbara ma plus belle histoire ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges samedi 11 avril 2026.
Concert Barbara ma plus belle histoire
ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 21:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Albane Carrère et l’ensemble Contraste s’approprient les plus belles chansons de Barbara avec l’élégance des musiciens classiques et l’invention jazzemen, à travers des arrangements originaux. Se mêle à la voix, un accordéon, un piano, un alto et une contrebasse.Tout public
ESPACE GEORGES SADOUL 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
English :
Albane Carrère and the Contraste ensemble appropriate Barbara’s most beautiful songs with the elegance of classical musicians and the invention of jazzmen, through original arrangements. An accordion, piano, viola and double bass mingle with the voice.
German :
Albane Carrère und das Ensemble Contraste machen sich die schönsten Lieder von Barbara mit der Eleganz klassischer Musiker und der Erfindung der Jazzer zu eigen, und zwar in originellen Arrangements. Mit der Stimme vermischen sich ein Akkordeon, ein Klavier, eine Bratsche und ein Kontrabass.
Italiano :
Albane Carrère e l’ensemble Contraste affrontano le più belle canzoni di Barbara con l’eleganza dei musicisti classici e l’inventiva dei jazzisti, attraverso arrangiamenti originali. La voce è accompagnata da fisarmonica, pianoforte, viola e contrabbasso.
Espanol :
Albane Carrère y el conjunto Contraste abordan las canciones más bellas de Barbara con la elegancia de los músicos clásicos y la inventiva de los jazzistas, a través de arreglos originales. La voz se acompaña de acordeón, piano, viola y contrabajo.
