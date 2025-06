Concert Barbecue Étaples 28 juin 2025 07:00

Concert Barbecue Capitainerie du Port de Plaisance Quai de la Canche Étaples Pas-de-Calais

Du pur Rock français !

Voici quatre garçons avenants, que le hasard et l’esprit du rock ont réunis en 2024. Ils composent et jouent en français. Il y a Ben à la Guitare, Sulli au chant et à la guitare Eddy à la batterie et le Patriarche, grand ordonnateur de tout cela, Hervé à la basse. .

Capitainerie du Port de Plaisance Quai de la Canche

Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 34 44 70

